«التعليم»: إلغاء النقل الداخلي حال القبول في الخارجي

أكدت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، أنها أتاحت في حركة النقل لعام 1441 خاصية التقديم على النقل الداخلي والخارجي معًا دون تعارض.

وأضافت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه في حالة تحقق إحدى رغبات النقل الخارجي، سيتم آليًّا إلغاء النقل الداخلي.

وفي وقت سابق حددت وزارة التعليم، خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي من خلال حساب المعلم والمعلمة عبر نظام نور.

أوضحت الوزارة عبر إنفو جراف، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخطوات التي تبدأ بالدخول على نظام نور ثم اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين ثم اختيار أيقونة رغبات النقل الخارجي

تضمن الخطوات التي أعلنتها وزارة التعليم الموافقة على إقرار صحة البيانات ثم إضافة الرغبات، وأخيرًا إنهاء الطلب.

ومن ناحيته قال وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية أمين نعمان، إن معايير حركة التنقل معروفة ومعلنة في كل الإدارات التعليمية، وتشمل «سنة التقديم والمعدل التراكمي وعام التخرج والأداء الوظيفي ونسبة الحضور والغياب والتميز في التعليم»، على أن يكون الاحتياج في الإدارات التعليمية هو المعيار الرئيسي. مشيرًا إلى السماح بنقل تخصصات أخرى أضيفت هذا العام، على أن تتم حركة التنقل بشفافية تامة.

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن؛ حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويمثل نظام نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات ومتابعة حركة النقل وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

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وفي وقت سابق أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أهمية تأكيد صحة البيانات في النظام الإلكتروني (نور)، للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن البيانات تشمل «التخصص» الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه، و«التخصص المزدوج» مثل الرياضيات والعلوم، الذي يكون بحسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.

وأشارت الوزارة إلى أن «تاريخ المباشرة» يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيَّن فيها بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماته منها إلى وزارة التعليم، كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني. أما المنقولة خدماتهم إلى الكادر التعليمي، فيدوَّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وأكدت الوزارة أنها تراعي ضمن أولوياتها «المعدَّل التراكمي»؛ وذلك من واقع وثيقة التخرُّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.

وأوضحت وزارة التعليم أن «عام التخرج» يُرصد من واقع وثيقة التخرج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.

وكان وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية أمين نعمان، أوضح منذ عدة أيام، أن الوزارة فتحت باب التقديم على حركة التنقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، عبر نظام «نور»؛ وذلك حتى 26 جمادى الآخرة، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل.

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