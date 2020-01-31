وزير الخارجية يبحث مع مديرة اليونسكو دور المملكة في دعم الحوار بين الثقافات

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، واستعراض دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، ودعم أعمال اليونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. اقرأ أيضا: Advertisements ولي العهد يلتقي مديرة اليونسكو.. استعرضا مبادرات وبرامج سعودية ثقافية الحقيل ينفذ مشاريع الإسكان بأساليب البناء الحديثة بالصور.. بلدية جنوب مكة ترفع 23 سيارة خَرِبة بمخططات ولي العهد

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