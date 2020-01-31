825 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات في البنية التحتية للمملكة

أعلنت الجهة المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi، (دي إم جي إيفنتس.. ذ. م. م)، إضافة منطقة عرض مكشوف جديدة، من شأنها مسايرة زيادة معدلات مشاركة عارضي «حلول المصانع والآلات والمركبات والآلات الثقيلة» في هذا الحدث.

وتحت مظلة المعرض، الذي ستنعقد فعالياته بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في الفترة من 8 إلى 10 مارس 2020، سيعزّز القطاع الجديد لـ«حلول المصانع والآلات والمركبات» مكانة معرض The Big 5 Saudi؛ باعتباره ملتقى رئيسيًا لاستعراض واقتناء كل شيء في دورة شراء مستلزمات المشاريع الإنشائية.

وفي ظل تخصيص جزء كبير من ميزانية المملكة بقيمة 302 مليار دولار أمريكي للإنفاق على خطط الحكومة للبنية التحتية، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، أشار خبراء المجال إلى المشاريع الرئيسية، التي تزيد من معدلات الطلب على «حلول المصانع والآلات والمركبات والآلات الثقيلة»، ومن بينها مشروع المدينة الذكية «نيوم»، الذي تصل قيمته إلى 500 مليار دولار أمريكي، وغيره من مشاريع التطوير الكبرى مثل «جسر الملك حمد»، و«القدية»، و«أمالا»، ومشروع البحر الأحمر السياحي.

وفي هذا الإطار، قال روني الحداد مدير معرض The Big 5 Saudi في دورته العاشرة الحالية: يستمر المعرض في تحقيق النمو، ودعم أهداف التنمية الطموحة في البلاد، من خلال تقديم منطقة مخصّصة لعرض آلات قطاعات الإنشاءات الثقيلة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن «التوسع في المعرض يأتي على خلفية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في البلاد؛ حيث تم التخطيط لتنفيذ مشاريع مستقبلية بقيمة 825 مليار دولار أمريكي في قطاعات الإنشاءات والنقل والمواصلات على وجه الخصوص».

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وأضاف روني: مع انتقال هذه المشاريع المستقبلية من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع، ومع اتجاه دورة حياة المشروع نحو مرحلة الإنشاء، يصبح استخدام حلول المصانع والآلات والمركبات والآلات الثقيلة من بين الاعتبارات المهمة في عملية البناء.

وفي إطار فعالياته، التي تخدم دورة الإنشاءات بكاملها من الألف إلى الياء، يستضيف معرض The Big 5 Saudi أكثر من 250 علامة تجارية عارضة من 20 دولة؛ لإلقاء الضوء على منتجاتها في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك المساحات الداخلية والتشطيبات للمباني، وأغلفة المباني والإنشاءات الخاصة، وأدوات الإنشاء ومواد البناء، وتقنيات وابتكارات الإنشاء، والخرسانة، وخدمات الميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية.

وتأتي المنتجات المعروضة من شركات لها ثقل في السوق، ومن بينها شركة «كانو للآليات»، وشركة «آليات الديزل المحدودة»، التي تقدم معدات «إكس سي أم جي»، والشركة السعودية لمعدات الديزل، التي تقدم منتجات «دوسان»، وشركة «كيه آي سي إي»، على سبيل المثال لا الحصر.

من ناحية أخرى، سيقدم معرض The Big 5 Saudi أيضًا، أكثر من 50 ورشة عمل في ثلاث قاعات. وتُعقد هذه الجلسات المجانية المعتمدة للتطوير المهني المستمر برعاية كريمة من قادة الفكر في المجال؛ بهدف تثقيف المتخصّصين في القطاعات الإنشائية وتمكينهم من تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال دراسات الحالة المحفِّزة والكلمات الرئيسية المُلهمة والمناقشات الجذابة.