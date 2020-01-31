سياسي / السفير المعلمي يلتقي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا



نيويورك 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى حل يخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها، وينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري كما تم بحث الجهود الدولية المبذولة في ذلك.

وثمن معالي السفير المعلمي جهود الأمم المتحدة، مؤكدا دعم المملكة الدائم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا التي ترمي إلى الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ومجددا التأكيد على تضامن المملكة الدائم مع الشعب السوري في محنته، وسعيها الدائم لمساعدته على الخروج من هذه المحنة.

حضر اللقاء نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد عبدالله بن محمد مشخص، ومن جانب مكتب الممثل الأممي، مسؤول الشؤون الخارجية غاليمزان كيرباسوف، ومسؤول الشؤون السياسية في إداراة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام هند عبدالغني.

// انتهى //

07:32ت م

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نيويورك 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا خولة مطر.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى حل يخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها، وينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري كما تم بحث الجهود الدولية المبذولة في ذلك.وثمن معالي السفير المعلمي جهود الأمم المتحدة، مؤكدا دعم المملكة الدائم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا التي ترمي إلى الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ومجددا التأكيد على تضامن المملكة الدائم مع الشعب السوري في محنته، وسعيها الدائم لمساعدته على الخروج من هذه المحنة.حضر اللقاء نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد عبدالله بن محمد مشخص، ومن جانب مكتب الممثل الأممي، مسؤول الشؤون الخارجية غاليمزان كيرباسوف، ومسؤول الشؤون السياسية في إداراة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام هند عبدالغني.// انتهى //07:32ت م0012

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