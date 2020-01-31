السعودية اليوم / أمريكا والفلبين يبحثان مواجهة التحديات العالمية الراهنة



واشنطن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

بحث نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون مع وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين أهمية مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس اليوم أن بيجون ولوكسين أكدا خلال لقاء بواشنطن أهمية التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين والقائم على صداقة عميقة واحترام متبادل بين الدولتين.

وأضافت أن الجانبين ناقشا أهمية الشراكة بينهما لمواجهة التحديات الصحية العالمية الراهنة وإنجاز عملية نزع السلاح النووي لجمهورية كوريا الشمالية.

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07:16ت م

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