السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تمنع السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا



واشنطن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس بيانا يمنع السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ للصحة العامة لسرعة انتشار المرض الذي أثار قلقًا دوليًا.

وأمرت وزارة الخارجية بمغادرة جميع الموظفين الأمريكيين دون فريق الطوارئ وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية موطن انتشار المرض، نسبة لمحدودية مقدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة هوبي.

وجاء في البيان أن شركات النقل التجارية قامت بتخفيض أو تعليق الطرق من وإلى الصين، كما طلبت وزارة الخارجية من جميع موظفي الحكومة الأمريكية تأجيل السفر إلى الصين في ضوء فيروس كورونا الجديد.

وبحسب البيان علّقت السلطات الصينية السفر الجوي والبري والسكك الحديدية في المنطقة المحيطة بووهان وفرضت قيودًا على السفر والأنشطة الأخرى في جميع أنحاء البلاد في 23 يناير 2020 في محاولة لاحتواء الفيروس.

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