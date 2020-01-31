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خلال أسبوعين.. الانفلات الأمني يحصد 50 ضحية في إب اليمنية
الجمعة 31 يناير 2020
تصاعدت حالة الانفلات الأمني في محافظة إب اليمنية، مع سقوط ضحايا جدد، في المحافظة الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وكشفت مصادر حقوقية بالمحافظة عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى نتيجة الانفلات الأمني والعنف المتصاعد في مختلف المناطق، خلال الأٍسبوعين الماضيين، وحتى أمس الخميس، إلى 50 ضحية، بينهم أربع سيدات.
وقالت المصادر إن المحافظة سجلت الخميس حالتي قتل راح ضحيتهما بكيل أحمد الأجذع، والشاب عبدالقوي أحمد شائف الحيقي، برصاص مسلحين في قرية عدينة عزلة بلاد الشعيبي بمديرية السبرة.
وسجلت المحافظة، اليومين الماضيين 4 جرائم قتل في اشتباكات مسلحة بين أسرتي آل الربوعي وآل السنحاني، في قرية شرنمة بمديرية ريف إب، إثر نزاع على قطعة أرض بين الأسرتين.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، فوضى أمنية، زادت معها معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
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