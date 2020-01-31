السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.