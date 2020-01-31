السعودية اليوم / السيول تتسبب بهدم أكثر من 150 منزلاً في بورندي



بورندي 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير2020 م واس

أدت السيول التي ضربت العاصمة الاقتصادية ببورندي إلى انهيار أكثر من 150 منزلاً في الأحياء الشعبية ونزوح عدد كبير من السكان.

وأفادت مصادر محلية اليوم أن مدينة بوجمبورا تعرضت لأمطار طوفانية طيلة الثلاثة أيام الماضية.

وكانت بوجمبورا قد تعرضت بداية هذا الشهر إلى سيول أدت الى مقتل 14 شخصا ونزوح 986 وإتلاف مساحات شاسعة من حقول الموز.

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03:31ت م

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