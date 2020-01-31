اقتصادي / توقيع اتفاقيتي هبة بين تونس وسويسرا



تونس 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

وقعت تونس وسويسرا اليوم اتفاقيتي هبة مالية لتمويل قطاع النسيج ودعم المنتجات الزراعية المحلية.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن الاتفاقيتين تنصان على منح تونس هبتين بقيمة إجمالية تقدر بـ8ر5 ملايين فرنك سويسري .

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03:12ت م

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