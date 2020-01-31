السعودية اليوم / مقتل 3 جنود وامرأة بهجوم لجماعة بوكو حرام في جزيرة شوا التشادية



نجامينا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

قُتل ثلاثة جنود تشاديين وامرأة اليوم، في هجوم نُسب إلى جماعة بوكو حرام بجزيرة شوا في بحيرة تشاد.

وأفاد رئيس أركان الجيوش التشادية الجنرال طاهر إردا أن عناصر بوكو حرام هاجمت موقعا للجيش في جزيرة شوا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من الجنود وامرأة مدنية.

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