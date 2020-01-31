برشلونة يحرم يوفنتوس من ضم كريستيانو رونالدو الجديد

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو لاعب سبورتنج براجا بعد أن كان على بعد خطوات من يوفنتوس الإيطالي.

ويعد ترينكاو إحدى المواهب الصاعدة بقوة، حيث أطلق عليه في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لقب "كريستيانو رونالدو الجديد"، بسبب التشابه الكبير في أسلوب لعبه وبنيانه الجسدي مع مواطنه نجم يوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة نجح في حجز الصفقة لصالحه، بعد أن وقع على اتفاقية تمنحه أفضلية ضم ترينكاو خلال الصيف المقبل، وذلك أثناء مفاوضات انتقال آبيل رويز مهاجم "البلوجرانا" الشاب لصفوف سبورتنج براجا.

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وأضافت الصحيفة أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس التقى مع خورخي مينديز وكيل اللاعب لحسم الصفقة مقابل 15 مليون يورو، إلا أن برشلونة أصبح الوجهة الأقرب لكريستيانو الجديد.





ترينكاو صاحب الـ21 يستطيع اللعب في المراكز الثلاثة لخط الهجوم، ولكنه يتم توظيفه حاليا في مركز الجناح الأيمن من قبل مدربه ميكايل سيكيرا.

وشارك ترينكاو خلال الموسم الحالي في 22 مباراة بقميص براجا مسجلا 3 أهداف وأهدى 6 تمريرات حاسمة.

ويسعى برشلونة لضخ دماء جديدة في خطه الهجومي خاصة مع كبر سن المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز (32 عاما)، إضافة إلى خوضه عملية جراحية في الركبة ستبعده 4 أشهر كاملة عن الملاعب.