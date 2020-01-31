- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 29 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في نهم والحديدة والان مع التفاصيل
مقتل 29 حوثيا بمعارك معالجيش اليمنيفي نهم والحديدة
الجمعة 31 يناير 2020
قتل 29 حوثيا، الخميس، في معارك مع الجيش اليمني بمديرية "نهم" شرق صنعاء، والحديدة، غربي البلاد.
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما ضد مليشيا الحوثي في جبهة "صلب" بمديرية نهم، وسط تصاعد المعارك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأسفرت العملية، عن مقتل 16 عنصرا حوثيا بينهم القيادي المدعو "أبو الزهراء"، فيما أسر 7 آخرين من الانقلابيين.
وفي محافظة الحديدة، قتل 13 عنصرا حوثيا، جراء تصعيد المليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية.
وقالت القوات اليمنية المشتركة، في بيان لها، إن المليشيات الحوثية دفعت بعدد من عناصرها للسيطرة على تلة قرب خطوط التماس جنوب شرق مدينة الدريهمي.
وأشار البيان إلى أن عناصر المليشيات الذين حاولوا التسلل إلى التلة لقوا مصرعهم بنيران قوات العمالقة ولا تزال جثثهم في نفس الموقع.
وصعدت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية من أعمالها العدائية وعملياتها الإرهابية في أكثر من محافظة يمنية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة يقوض العملية السياسية الهادفة لإحلال السلام باليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 29 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في نهم والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.