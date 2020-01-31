شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا تبحثان القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.