شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على مشروع مستشفى الراشد للتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على مشروع مستشفى عبدالله الراشد للتأهيل بمحافظة الأحساء، خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر المحافظة، عبدالعزيز الراشد وبعض المهندسين المشرفين على المشروع.

وأشار عبدالعزيز الراشد خلال لقاء سموه، إلى أن المشروع خيري، يهدف لتلمس حاجة المحافظة، انطلاقًا من حرص الشيخ عبدالله الراشد للإسهام في المشاريع التنموية والطبية، خلال المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، عبر تخصيص أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقع على الطريق الدائري الشمالي بمحافظة الأحساء، وتسجيلها باسم وزارة الصحة، وتخصيص مبلغ 200 مليون ريال لإقامة المشروع، وتم اختيار أحد المكاتب الهندسية ذات الخبرة الواسعة في مجال تصميم المستشفيات، وفق أفضل المعايير الهندسية. إلى ذلك، وجه سمو محافظ الأحساء بالعمل على تلبية الاحتياجات التي تحتاجها المحافظة، عبر توفير مستشفيات للتأهيل، كمستشفى عبدالعزيز الراشد، الذي سيكون أحد المرافق الطبية، التي تخدم المرضى على نطاق واسع وتلبي احتياجاتهم الصحية، وفق المعايير التي ستظهر المستشفى بمستوى متميز، وعلى مسؤولي الشؤون الصحية بالمحافظة التنسيق الكامل ودعم المشروع بما يحتاجه من تحديد للأولويات والبرامج الصحية وتسهيل كافة الإجراءات في هذا الصدد.

وأكد سموه أهمية توجيه موارد المشروع لخدمة أبناء المحافظة والاستفادة المثلى من هذا المشروع، وعبر سموه عن شكره لإسهامات الشيخ عبدالله الراشد وعلى تبرعه، الذي سيكون له أطيب الأثر في توفير خدمات صحية متطورة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، قدم الراشد شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته السديدة، التي ستكون -بإذن الله- دافعا لتحقيق المزيد من النجاحات.