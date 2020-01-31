شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «زهرة» تطلق «الهايكنج» فوق جبل القارة والان نبدء بالتفاصيل
وتبدأ الفعالية بحضور رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبة فكرة تأسيس الجمعية الخيرية الصحية د. سعاد آل عبدالله، وعدد من المهتمين.
وتضم المبادرة التي تستمر ليوم واحد عدة رياضات على رأسها «الهايكنج» رياضة المشي الجبلي، وهي ضمن مسار واحد ممتد لساعة كاملة بقيادة كفاءات رياضية مُدربة، إضافة إلى رياضة اليوغا للاسترخاء والتأمل، ومعرض تشكيلي لفنانين وعازفي بيانو ووجبة عشاء.
يُذكر أن الجمعية تُقيم أكثر من 250 فعالية سنويًا، وحاصلة على عضوية بعض المنظمات الدولية والمعنية بالمرض وهي: الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان وتحالف المنظمات غير الحكومية لمكافحة داء السرطان بدول شرق المتوسط، وفازت مؤخرًا بـالمرتبة الثالثة لجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية.
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