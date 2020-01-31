شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل مشتركة بين «بيئة الشرقية» وهيئة تطوير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري عددا من أعضاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية يتقدمهم نائب الرئيس للبرامج والاستثمار د.أنور الشبيلي؛ وذلك لطرح ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين فرع الوزارة والهيئة بما يخدم أبناء الوطن.

وحث م.المطيري المجتمعين على إقامة ورش ولقاءات لتقريب وجهات النظر وسرعة تكوين فريق عمل مشترك لتحديد الرؤية وخطط العمل والتعاون بين الطرفين والجهات المشتركة.

وذكر بعض المقومات التي تتمتع بها المنطقة جغرافيا واقتصاديا، وتطرق إلى شرح بعض مبادرات الوزارة واستغلالها لخدمة جميع شرائح المجتمع ولخلق فرص استثمارية منها بما يتوافق مع طبيعة المنطقة السياحية والزراعية.

فيما قدم د.الشبيلي لمحة عن تاريخ إنشاء الهيئة، ومهامها، والدور المناط بها، وكذلك المبادرات التي تعمل عليها وعلى تطويرها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى بشكل عام، مع التركيز على تلك المبادرات المشتركة بين الوزارة والهيئة، كالمبادرات التي تهتم بالمحافظة على البيئة والمياه والزراعة ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة.

بعدها قدم مدير إدارة الثروة السمكية بالفرع م.حسين الناظري ومدير إدارة التميز المؤسسي بالفرع د.علي الحاجي نبذة عن مبادرات الوزارة، ضمن برنامج التحول الوطني وفق رؤية 2030.