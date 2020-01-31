شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «المسؤولية الاجتماعية» ومهرجان الشرقية للفروسية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بمقر المجلس بالخبر، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للفروسية خالد القحطاني، وذلك لتحقيق تعاون مثمر بنّاء بين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، ومهرجان الشرقية للفروسية.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ عدة مجالات تعاون في مهرجان الفروسية، منها مجالات الأعمال الخيرية، المسؤولية المجتمعية، والفنون سعيا لتقديم نموذج مطور ونوعي.

وخلال حفل التوقيع، أشادت رئيسة مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بالمهرجان الذي أُقيم بنسختيه الأولى والثانية، وباللجنة المنظمة التي تسعى في كل سنة إلى رفع مستوى الفعاليات، ليواكب مهرجانات الخيل في العالم بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.

من جهته، أكد القحطاني أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم سمو حرمه رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية تعد دافعا لتقديم كل ما يسهم في خدمة المجتمع وإضافة نوع من الترفيه والإثارة؛ لتكون المنطقة الشرقية محط أنظار هواة الخيل، منوّها بأن المهرجان هذه السنة سيكون بطابع ثقافة وموروث المنطقة الشرقية.

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بدورها، أشارت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري إلى أن توجه منظمي مهرجان الخيل لمجلس المسؤولية الاجتماعية، وتوظيف المهرجان بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية وما يسهم في تحقيقها ونشرها دليل على وعيهم واهتمامهم بأن يكون للمهرجان أثر واستدامة.

كما أشادت المدير التنفيذي للمجلس نوف المعجل بالجهود التي يقوم بها منظمو المهرجان لدعم أصحاب المواهب والجمعيات الخيرية في كل سنة يقام فيها المهرجان.

يذكر أن المهرجان هذه السنة سيكون على الساحل في مدينة الخبر لمدة ٥ أيام متتالية.