شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار قياس رضا المستفيدين بالشرقية إلى نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الإدارة العامة للمرصد الحضري بالتواصل مع رؤساء البلديات للتنسيق مع المحافظات وشركاء التنمية والقيادات المحلية بالمحافظات متمثلة في مدراء العموم للقطاعات الحكومية؛ وذلك من أجل استعراض بعض المؤشرات الحضرية بالمحافظة ومراجعة البيانات ومناقشة القضايا المهمة التي تخص كل محافظة على حدة.
وحرصت الإدارة على الاجتماع بفريق المسح الميداني وتزويدهم بنبذة مختصرة عن أهمية عملية المسح ومردوده الحقيقي على رفع جودة حياة المدينة، وتقديم معلومات دقيقة لتساعد أصحاب القرار في وضع إستراتيجيات مناسبة، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية للباحثين والذين بلغ عددهم 25 باحثا ميدانيا في كيفية جمع البيانات وإجراءات المسح الميداني، حيث تمت متابعة أعمال المسح الميداني من قبل فريق إدارة المرصد الحضري بشكل مكثف على مدار 30 يوما متواصلة؛ حتى تم استيفاء الإحصائيات التي تم رصدها من 2500 أسرة وحوالي 12000 فرد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الزيارات تتضمن استبيانا يشتمل على عدة محاور من أهمها التعليم والنقل والصحة والترفيه والرياضة وطبيعة السكان وطبيعة المسكن.
وواصلت الإدارة العامة للمرصد الحضري الاستمرار في الزيارات للمحافظات على التوالي ومنها محافظة الجبيل، محافظة الخفجي، محافظتا النعيرية وقرية العليا، فيما ستتم زيارة محافظة بقيق في الفترة المقبلة في إطار استئناف الزيارات للمحافظات، لتليها الزيارة المقررة لمحافظة القطيف، وتختتم الزيارات بزيارة محافظة رأس تنورة وهي المحطة الأخيرة في برنامج الزيارات.
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