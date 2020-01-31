شكرا لقرائتكم خبر عن «طب الأسرة» بالأحساء الأول في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كرم وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار قيادات ومنسوبي برنامج طب الأسرة بالأحساء، وذلك نظير حصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة حسب تقارير وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجودة التدريب ببرامج طب الأسرة وحصول متدربي البرنامج على نتائج متميزة في امتحان البورد النهائي لشهادة الاختصاص السعودية لطب الأسرة. جاء ذلك، في اللقاء السنوي لمديري برامج الدراسات العليا لطب الأسرة، الذي عقد أمس الأول بمقر الوزارة بالرياض، برعاية وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية د. خالد العبدالكريم، حيث تم تكريم كل من مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بصحة الأحساء الصيدلي وليد السلطان ومدير برنامج الدراسات العليا لطب الأسرة د. فيصل الحداد، ونائبه د. منتصر بوخمسين. يذكر أن مركز الدراسات العليا لطب الأسرة بالأحساء يشرف الآن على 101 متدرب وقد تخرج من البرنامج هذا العام 26 طبيب أسرة على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية يعملون حاليا في عيادات طب الأسرة بالمراكز الصحية الأولية، وقد قام البرنامج مؤخرًا بنشر 8 بحوث علمية في المجلات الطبية العالمية تحت إشراف نخبة من المدربين في البرنامج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «طب الأسرة» بالأحساء الأول في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.