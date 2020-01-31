شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة بطريق الأمير محمد بن فهد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تشرف أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع إحدى الشركات والإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة على رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة الرابط بين مركزين تجاريين على طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحرصت وكالة التعمير والمشاريع ممثلة في الإدارة العامة للإشراف على إنشاء الجسر؛ بهدف تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، والذي يعتبر طريقا شريانيا ومدخلا رئيسيا للدمام من الجهة الجنوبية، وبين مركزين تجاريين رئيسيين، ويبلغ طول الجسر (68) مترا، يمتد على عرض الطريق ويرتكز على (3) نقاط استناد مرتكزة من الطرفين، إضافة إلى ركيزة وسطية وجميعها من الخرسانة المسلحة، علما بأن الخدمات المنفذة مع الجسر من الطرفين سلم من كل طرف، إضافة إلى أنه سيتم تركيب مصاعد من كلا الطرفين؛ لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وستكون عملية الرفع على مرحلتين، حيث سيتم اليوم الجمعة رفع جزء من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لأحد المركزين التجاريين المعنيين وهو بطول 34م، فيما ستكون المرحلة الثانية السبت، حيث سيتم رفع وتركيب الجزء الثاني من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور للمركز بالجهة المقابلة وهو بطول 34م. علما بأن الأعمال المتبقية هي أعمال تشطيبات وتركيب الكلادينج (الواجهات المعدنية) وتوريد وتركيب المصاعد، حيث سيستغرق قرابة الثلاثة الأشهر.

وكان عدد من سكان حاضرة الدمام، طالبوا بضرورة استكمال جسور المشاة، التي ظلت متوقفة لسنوات طويلة، معتبرين ذلك تشوها بصريا، خاصة لوقوعها على طرق رئيسة، والأمر الآخر الذي زاد من وتيرة مطالب الأهالي، هو سعيهم في الحفاظ على أبنائهم من خطورة قطع الشارع.

وقالوا: إن مشروع جسر المشاة في طريق الأمير محمد بن فهد أمام المجمع التجاري متأخر ولا بد من الاستعجال في أمر إنشائه؛ كونه من المشاريع الخدمية، التي تعود على الناس بالنفع، متسائلين ما الذي يمنع من الاستعجال في تنفيذه؛ كونه يخدم المتسوقين وغيرهم، وهو أحد الجسور التي طالت مدة تنفيذها، حيث إنه سيساهم في نقل المتسوقين بين الجهتين بعد تنفيذه.