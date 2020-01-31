شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مشروع تطوير مطار حفر الباطن 2021 والان نبدء بالتفاصيل

شهد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري حفل توقيع اتفاقية تطوير مطار المحافظة.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني: إن مشروع تطوير مطار حفر الباطن، يعكس بكل وضوح الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لقطاع الطيران المدني، وقناعتها بأهميته كرافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، ودوره في دعم خطط التنمية في البلاد وتحقيق قدر أعلى من الرفاهية لشعب المملكة، مضيفا: إن دعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، والمحافظ ذلل كافة العقبات، ووفر التسهيلات اللازمة لانطلاق المشروع الذي نستشرف إنجازه في العام المقبل.

واستعرض أهم معالم المشروع، التي تتمثل في رفع طاقة المطار الاستيعابية لتصبح نصف مليون مسافر سنويا، وزيادة مساحة صالة السفر من 2250م2 إلى 6050م2، وإنشاء وتطوير المكتب التنفيذي بمساحة 304م، و9 بوابات للسفر «3 للمغادرة الدولية، و3 للمغادرة الداخلية، و2 للوصول الدولي، وصالة للوصول الداخلي»، إضافة إلى زيادة عدد منصات إنهاء إجراءات السفر من 6 منصات إلى 12 منصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات لتستوعب 600 سيارة بدلا من 181 سيارة، وزيادة عدد المقاعد في صالات السفر من 137 إلى 491 مقعدا، وتوفير 3 أجهزة حديثة للتفتيش الأمني، وتوفير سيرين حديثين لنقل الأمتعة والحقائب.

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ولفت إلى توفير شاشات عرض حديثة لجدول الرحلات، ونقاط اتصال بالواي فاي، وتطوير منطقة للمطاعم والكافيتريات.

وقال محافظ حفر الباطن: إننا سعداء ونحن نشاهد توقيع عقد تطوير المطار، الذي يعد أحد أهم المشاريع، التي يتطلع إليها أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها؛ لما له من أهمية كبيرة في شتى المجالات التنموية، وهذا خير دليل على حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- لكل ما من شأنه تحقيق النهضة التنموية الشاملة لكافة محافظات ومناطق وطن الخير والعطاء مملكتنا الحبيبة، وأن يعود نفعها على أبناء الوطن جميعا.

وأضاف: «والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ على اهتمامهما الكبير ومتابعتهما الحثيثة لكافة المشاريع الحيوية، التي يستفيد منها أهالي المنطقة الشرقية».