شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم حقلي» للعناية بالحمضيات والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء ممثلا بإدارة الشؤون الزراعية قسم وقاية المزروعات يوما حقليا بعنوان «العناية بالحمضيات» بإحدى المزارع شرقي الواحة. وأكد المدير العام للمكتب م.إبراهيم الخليل الحرص على تقديم كل الإمكانات المتاحة من أجل تحسين جودة الإنتاج والعناية بالمزارع، مشيرا إلى أن اليوم الحقلي موجه للمزارعين بشكل خاص بتوعيتهم للعناية بالحمضيات من ناحيتين، الأولى برامج التسميد المتوافقة مع الواحة، التي تحقق أفضل النتائج للمزارع، بدون إسراف في إضافتها، وكذلك مكافحة الآفات الزراعية التي تتسبب بالخسائر. وتحدث المختصون عن تغذية أشجار الحمضيات، وعن أفضل الأوقات لوضع السماد، والحرص على عدم الزيادة في كمية السماد، والعمل على تسميد التربة مرة أو مرتين في السنة، إضافة لتقديم شرح ميداني عن طرق اختيار شتلات الحمضيات عند الشراء، والأحجام، والطريقة السليمة للتعامل معها بداية من الري والتقليم، وكذلك العناية في حال حدوث أي إصابة بالفطريات وغيرها من الأمراض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «يوم حقلي» للعناية بالحمضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.