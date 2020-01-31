شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يناقش تحقيق التنمية المستدامة في باريس والان نبدء بالتفاصيل
وتناول المؤتمر خلال فعالياته تمويل التنمية المستدامة والمعضلات التي تواجه المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش ممثلو القطاع الخاص تجاربهم الحالية في مختلف دول العالم ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض المستثمرون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تجاربهم والتحديات التي تحد من نجاح مشاريعهم في تلك الدول، وجرى التطرق لأهمية المشاركة والتعاون بين جميع الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوصفها أهم الشراكات التي تساعد على تحقيق الأهداف قبل عام 2030م.
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