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مركز الملك سلمان يناقش تحقيق التنمية المستدامة في باريس

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شارك وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثل المملكة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير د.عقيل الغامدي في مؤتمر التمويل الخاص للتنمية المستدامة الثالث، والمقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 28 - 30 يناير 2020، بحضور ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في العديد من الدول، ومندوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط، والصندوق السعودي للتنمية.

وتناول المؤتمر خلال فعالياته تمويل التنمية المستدامة والمعضلات التي تواجه المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش ممثلو القطاع الخاص تجاربهم الحالية في مختلف دول العالم ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض المستثمرون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تجاربهم والتحديات التي تحد من نجاح مشاريعهم في تلك الدول، وجرى التطرق لأهمية المشاركة والتعاون بين جميع الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوصفها أهم الشراكات التي تساعد على تحقيق الأهداف قبل عام 2030م.

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