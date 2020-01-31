شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع مديرة «اليونسكو» تطوير التعاون والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الملك المفدى مع «أزولاي» خلال استقباله لها أمس أبرز جهود منظمة اليونسكو.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.
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