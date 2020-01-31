شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» ينقل تحيات الملك وولي العهد إلى رئيس بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. آل الشيخ خلال استقبال الرئيس البوركيني له أمس الأول، على هامش مشاركته في الدورة الـ «15» لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بوركينا فاسو حاليًا حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، مستشهدًا بالزيارة الرسمية لرئيس الجمعية الوطنية البوركينية للمملكة في فترة ماضية، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقة بين المجلسين، كما تم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو د. وليد الحمودي، ورئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، ووزير الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو الفا باري.
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