شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» ينقل تحيات الملك وولي العهد إلى رئيس بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

نقل رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله»، إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري وللشعب البوركيني، فيما حمله الرئيس «كابوري» تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- معبرًا عن شكره وامتنانه للمملكة لما تقدمه من دعم ومساندة للحكومة والشعب البوركيني.

وأكد د. آل الشيخ خلال استقبال الرئيس البوركيني له أمس الأول، على هامش مشاركته في الدورة الـ «15» لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بوركينا فاسو حاليًا حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، مستشهدًا بالزيارة الرسمية لرئيس الجمعية الوطنية البوركينية للمملكة في فترة ماضية، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقة بين المجلسين، كما تم خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو د. وليد الحمودي، ورئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، ووزير الخارجية والتعاون في بوركينا فاسو الفا باري.