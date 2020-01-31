شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ينبع يتوج بجائزة «الإيسيسكو» والان نبدء بالتفاصيل
وكرم المدير العام للإيسيسكو ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية الفائزين بجوائز الإيسيسكو، ومنها: جائزة الموارد التربوية الرقمية، التي فاز بها مشروع «منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم» وتسلمتها المشرفة العامة على المنصة هيفاء الحربي.
وأعربت الحربي عن سعادتها بهذا الإنجاز الكبير، الذي جاء عقب التميز الذي حققه المشروع، وتقديرا للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني، حيث تضمنت أكثر من ٥٠ موردا لمضامين تربوية وتعليمية مجدية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها والاستفادة من موادها المفتوحة.
وقالت الحربي إن المنصة الرقمية السعودية تعد داعما رئيسيا للإنتاج العلمي في عملية التعلم، من حيث المحتوى الرقمي، الذي يخدم كافة المجالات التعليمية، مشيرة إلى أن الجائزة في دورتها الـ40 تأتي للتوعية بدور المنصة وزيادة استخدام مصادر المعلومات التي تشترك بها، إضافة إلى تشجيع الحركة التعليمية والعلمية.
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