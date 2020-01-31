شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة «المسجد النبوي» توصي بالعناية بالتعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أوصى المشاركون في ندوة «أثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية» بـ12 توصية من بينها العناية بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لخدمة السنة والسيرة.

وترأس مدير الجامعة الإسلامية المكلف د.عبدالله العتيبي الجلسة الختامية للندوة التي نظمها كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف بالجامعة، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة بقاعة الملك سعود.

وشهدت الجلسة إعلان توصيات الندوة المتضمنة 12 توصية خلصت إليها مناقشات وبحوث المشاركين في الجلسات. حيث أشاد المشاركون بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في العناية الفائقة بالحرمين الشريفين وعمارتهما وتوسعتهما، وعنايته بحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وثمن المشاركون الأمر السامي الكريم بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف بالمدينة المنورة، استمرارا لنهج المملكة في خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، وخدمة الحديث النبوي وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة.

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وأوصت الندوة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعقد شراكة علمية مع مجمع الحديث النبوي؛ تعزيزا لخدمة الحديث وعلومه.

وأوصى المشاركون بمزيد العناية بخطب الجمعة في المسجد النبوي؛ لتأكيد أهمية السنة والسيرة النبوية، مع التوسع في نقل الدروس العلمية والدورات التأصيلية عبر وسائل التواصل بعدد من اللغات الحية؛ ليستفيد منها كل طالب علم أو باحث عن الحق في أرجاء العالم، والعناية والاهتمام بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لتعليم السنة والسيرة النبوية.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال التوجيهية في نشر السنة والسيرة النبوية واختصار مضامينها، ليسهل تناقلها.