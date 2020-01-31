شكرا لقرائتكم خبر عن «التواصل الحكومي» يناقش منصة الدراسات الإعلامية وحملة الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مركز التواصل الحكومي في وكالة التواصل بوزارة الإعلام، الخطة التطويرية للهيئة العامة للعقار، والحملة الإعلامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومنصة الدراسات الإعلامية التي ستطلقها وزارة الإعلام.

كما ناقش المركز خلال الاجتماع الدوري للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية «GRID» أمس في الرياض، بحضور 60 ممثلا في البرنامج، المشروعات والمبادرات والمنصات الجاري العمل على تنفيذها، لتطوير القطاعات إعلاميا، وإيصال الرسائل الإعلامية بالشكل المرجو.

واستعرض المجتمعون الجدول الأسبوعي للبرنامج، وفعاليات الأجهزة الحكومية خلال شهر فبراير، والخطة الإعلامية للاحتفال باليوم الوطني الكويتي.

» تطوير الرسالة الإعلامية

وأكد المشرف العام على وكالة التواصل د. عبدالله المغلوث، اهتمام وزير الإعلام تركي الشبانة بالبرنامج الإعلامي الموحد، وحرصه على تعزيز التنسيق الإعلامي بين الأجهزة الحكومية، وأشار إلى أهمية مشروع منصة الدراسات الإعلامية، والدور الذي ستلعبه في توفير الدراسات الإعلامية النوعية والمتخصصة في منصة واحدة.

وقال مدير البرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية في وكالة التواصل إبراهيم الشعلان: لدى البرنامج أجندة تعكس التطور ومستوى التفاعل الذي تم من قبل الأجهزة الحكومية، موضحا أن الجهود تكمل بعضها في سبيل تطوير الرسالة الإعلامية. واستعرض بعد ذلك دليل التطبيقات الحكومية الذي أطلق مؤخرا. ثم عرج على مشروع الأيام السعودية، وحث الأجهزة الحكومية على التفاعل مع الفعاليات خلال الأيام المقبلة، وتضمين المشاركات المقدمة من قبل الأجهزة في الاحتفاء بتلك الأيام.

» التسجيل المهني للإعلاميين

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وقدمت نورة السحلي، من إدارة الشراكات في وكالة التواصل، عرضا مرئيا عن مشروع منصة الدراسات الإعلامية، موضحة أنه تم جمع عديد من الدراسات والأبحاث الإعلامية. وقالت: إن العمل على تكوين قاعدة بيانات يتم على قدم وساق، وأن المنصة بدأت بالتواصل مع الجامعات؛ من أجل حصر البحوث المتعلقة بالإعلام، ومن ثم تضمينها إلى المنصة.

وقدم نائب مدير عام إدارة التنظيم والترخيص بهيئة الإعلام المرئي والمسموع عمر أبو بكر عرضا عن مشروع التسجيل المهني للإعلاميين، الذي سيطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

» روابط تاريخية

ثم استعرض نواف السعيد من وحدة الاستشارات الإعلامية بوكالة التواصل مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للكويت في شهر فبراير المقبل، موضحا أنه تم توحيد الهوية البصرية للاحتفال. وقال: إن هذا العمل يأتي تأكيدا على قوة الروابط وعمق العلاقات بين البلدين، والتذكير بالمواقف التاريخية بينهما، وإبراز الموروث الثقافي والاجتماعي المشترك.

» تصنيف المنشآت العقارية

وتحدث م. فيصل بن خثيلة، من الهيئة العامة للعقار عن مشروع تصنيف المنشآت العقارية، والمعايير الخاصة بذلك. وبعد ذلك، استعرض المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن حملاتهم الإعلامية القادمة، ودورها في تعزيز الوعي بمجال الملكية الفكرية وحمايتها، من خلال بث محتوى إعلامي يشرح أهمية تسجيل العلامات التجارية للأجهزة الحكومية.