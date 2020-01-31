الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي لدى المملكة

2020-01-31

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة، أمس الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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