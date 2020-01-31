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شكرا لقرائتكم الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي لدى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ناقشا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة، أمس الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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