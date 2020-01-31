اخبار السعوديه

انتبه.. آلام الحلق أكثر من مجرد نزلة برد

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم انتبه.. آلام الحلق أكثر من مجرد نزلة برد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-31

تؤشر لالتهاب البلعوم أو التهاب اللوزتين
مؤشرات التهاب الحلق

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن آلام الحلق لا ترجع إلى الإصابة بنزلة برد فقط، خاصة إذا كانت غير مصحوبة بالأعراض المميزة لنزلة البرد والمتمثلة في سيلان الأنف والعطس والسعال.

Advertisements

وأوضحت الرابطة أن آلام الحلق قد تشير حينئذ إلى الإصابة بالتهاب البلعوم أو التهاب اللوزتين أو التهاب الحنجرة والأحبال الصوتية أو الحمى الغدية أو خرّاج. كما قد تنذر آلام الحلق بالإصابة بورم في الرقبة أو الغدة الدرقية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل صعوبة التنفس والسعال الدموي.

وبشكل عام، يجب استشارة الطبيب إذا كانت آلام الحلق شديدة تمنع فتح الفم أو إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل الطفح الجلدي وبحّة الصوت وتغير لون اللسان وتورم العقد اللمفاوية، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الآلام وعلاجها في الوقت المناسب.

تابعنا على تواصل معنا على9521967b0c.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتبه.. آلام الحلق أكثر من مجرد نزلة برد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا