7 توجيهات من النيابة العامة لرجال الضبط الجنائي حول “بلاغات الجرائم”

أكدت النيابة العامة أهمية قبول رجال الضبط الجنائي -كلٌ بحسب اختصاصه- في البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في كل الجرائم، سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولة وتُتخذ إجراءات الاستدلال بشأنها، مشيرة إلى أنه حال عدم الاختصاص المكاني بها فيتم تسجيلها وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.

قالت النيابة العامة عبر إنفو جراف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على رجال الضبط الجنائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، كما يجب أن يقوموا بفحصها وكل المعلومات المتعلقة بها في مخصر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخه في سجل يعد لذلك». وأوضحت النيابة العامة أنه لا بد من ضبط كل ما يتعلق بالجريمة، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا والمحافظة على أدلتها. وأضافت أنه لا بد أن يقوم رجال الضبط الجنائي بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت كل هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.