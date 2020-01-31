“الدفاع المدني” تكشف عن 3 مسببات لحرائق الماس الكهربائي

حدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، 3 مسببات لحرائق الماس الكهربائي، مطالبة الجميع بالتعرف عليها لحماية الأرواح والممتلكات من الخسائر. وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي، قالت المديرية العامة للدفاع المدني: 3 مسببات لحرائق الماس الكهربائي، وحددتها في (التوصيلات الرديئةـ تحميل المقابس أحمالًا زائدةـ عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية). وفي ذات الإطار، قالت المديرية: أخمد مدني «ضمد» حريقًا اندلع في مطبخ بمنزل في قرية «محبوبة»؛ بسبب زيادة أحمال على التوصيلات الكهربائية، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وقد حذَّرت المديرية، في وقت سابق، من المخاطر المترتبة على عدم توافر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتا ، مؤكدة أن أبرز مصادر الخطر في السخانات، هي عطل جهاز المنظم (الترموستات)، الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان واستمراريته بالتسخين؛ مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بالسخان، وتكوين البخار وزيادة الضغط الداخلي، الذي يسبب انفجار السخان، وحذَّرت المديرية من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية، مثل الحطب والفحم، مشددة على التقيّد بتعليمات السلامة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.