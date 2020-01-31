طقس الجمعة: سُحب رعدية ممطرة على عددٍ من المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة يوم غدٍ الجمعة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وتسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بجازان 30 درجة مئوية، وأدناها 3 درجات مئوية في تبوك وبريدة وطريف.