“الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أية حالة إصابة مؤكدة بفايروس “كورونا الجديد” داخل المملكة

أكدت وزارة الصحة – اليوم (الخميس) – أنها لم تسجل حتى الآن أية حالة إصابة مؤكدة بفايروس “كورونا الجديد” داخل المملكة. وأفادت بأنها تطبّق في المنافذ أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وِفادة الفايروس إلى المملكة. وأوضحت الوزارة أنها فحصت حتى الآن 2444 من الرحلات الجوية المباشرة القادمة من الصين، و530 من الرحلات الجوية غير المباشرة من نفس الدولة.

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