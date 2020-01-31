“التعليم” تتيح التقديم على النقل الداخلي والخارجي معاً

أتاحت وزارة التعليم خاصية التقديم على النقل الداخلي والخارجي معاً ضمن «حركة النقل 1441»، حسبما جاء في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر». وأضافت «التعليم» أنه في حالة تحقق إحدى رغبات النقل الخارجي، سيتم آلياً إلغاء النقل الداخلي.

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