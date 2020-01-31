إلغاء 12 قرارا تنظيم جديد لتأنيث محلات المستلزمات النسائية

7 فقرات
ألغى قرار وزارة العمل ,التنمية الاجتماعية «القرار الـ13»، الممهور بتوقيع الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، بتاريخ 5 ذو الحجة من العام 1440، الـ12 قراراً السابقة، وسببَ الوزير القرار الأخير بأنه من أجل تحسين بيئة العمل وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. وحمل القرار عدداً من التعديلات المتعلقة بالقرارات السابقة لتأنيث وتوطين أماكن بيع المستلزمات النسائية، وتضمن 7 فقرات شملت عدداً من التعريفات المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى التأكيد على أن القرار يطبق على كافة المنشآت في مختلف الأنشطة المشغلة للنساء نظاماً.
نسبة العاملين
حدد القرار نسبة العاملين السعوديين والعاملات في أنشطة «العطورات النسائية والأقمشة النسائية بـ70 %»، فيما أعفى أصحاب العمل من توظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمات الذاتية في «الصيدليات، والسوبر ماركت، والهايبر ماركت» التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة الملابس النسائية الداخلية والأقمشة النسائية.
رعاية الأمومة
قصر القرار العمل قي الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس الداخلية وأدوات التجميل على العاملات السعوديات سواءً كانت في الأسواق المفتوحة أو المغلقة، فيما أتاح القرار للعاملين السعوديين والعاملات السعوديات فقط، العمل في أنشطة المستلزمات النسائية التالية: «فساتين السهرة، فساتين العرايس، العباءات النسائية، الإكسسوارات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات النسائية، الأحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة».
استثناء التنظيف
شدد القرار على أن ضوابط التأنيث والتوطين الواردة في القرار تنطبق على جميع الأسواق المفتوحة والمغلقة، والقرار قائم بذاته على كافة الوظائف في تلك المحلات بما فيها محاسبة المبيعات، أما فيما يتعلق بتنظيف المحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى المحل - وليس ترتيب المحل - فإنه يجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين.
القرارات الـ12 الملغاة
01 793/1 تاريخ 22 /5 /1426
02 2838 تاريخ 9 /9 /1427
03 1/1/2475/ع تاريخ 10 /8 /1432
04 1/1/2473/ع تاريخ 10 /8 /1432
05 1/1/3732/ع تاريخ 28 /8 /1433
06 1/1/3729/ع تاريخ 28 /8 /1433
07 1/1/3731/ع تاريخ 28 /8 /1433
08 1/1/3730/ع تاريخ 28 /8 /1433
09 2702 تاريخ 29 /5 /1435
10 790 تاريخ 22 /2 /1436
11 39860 تاريخ 27 /2 /1440
12 39787 تاريخ 27 /2 /1440
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