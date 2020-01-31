إلغاء 12 قرارا تنظيم جديد لتأنيث محلات المستلزمات النسائية

سجلت القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بـ«تأنيث وتوطين محلات المستلزمات النسائية» رقماً غير مسبوق، حيث أصدرت الوزارة 12 قراراً تتعلق بتنظيم بيئة عمل المرأة في أماكن بيع المستلزمات النسائية خلال 16 عاماً، بمتوسط قرار جديد كل 16 شهراً.

7 فقرات

ألغى قرار وزارة العمل ,التنمية الاجتماعية «القرار الـ13»، الممهور بتوقيع الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، بتاريخ 5 ذو الحجة من العام 1440، الـ12 قراراً السابقة، وسببَ الوزير القرار الأخير بأنه من أجل تحسين بيئة العمل وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. وحمل القرار عدداً من التعديلات المتعلقة بالقرارات السابقة لتأنيث وتوطين أماكن بيع المستلزمات النسائية، وتضمن 7 فقرات شملت عدداً من التعريفات المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى التأكيد على أن القرار يطبق على كافة المنشآت في مختلف الأنشطة المشغلة للنساء نظاماً.

نسبة العاملين

حدد القرار نسبة العاملين السعوديين والعاملات في أنشطة «العطورات النسائية والأقمشة النسائية بـ70 %»، فيما أعفى أصحاب العمل من توظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمات الذاتية في «الصيدليات، والسوبر ماركت، والهايبر ماركت» التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة الملابس النسائية الداخلية والأقمشة النسائية.

رعاية الأمومة

قصر القرار العمل قي الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس الداخلية وأدوات التجميل على العاملات السعوديات سواءً كانت في الأسواق المفتوحة أو المغلقة، فيما أتاح القرار للعاملين السعوديين والعاملات السعوديات فقط، العمل في أنشطة المستلزمات النسائية التالية: «فساتين السهرة، فساتين العرايس، العباءات النسائية، الإكسسوارات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات النسائية، الأحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة».

استثناء التنظيف

شدد القرار على أن ضوابط التأنيث والتوطين الواردة في القرار تنطبق على جميع الأسواق المفتوحة والمغلقة، والقرار قائم بذاته على كافة الوظائف في تلك المحلات بما فيها محاسبة المبيعات، أما فيما يتعلق بتنظيف المحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى المحل - وليس ترتيب المحل - فإنه يجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين.

القرارات الـ12 الملغاة

01 793/1 تاريخ 22 /5 /1426

02 2838 تاريخ 9 /9 /1427

Advertisements

03 1/1/2475/ع تاريخ 10 /8 /1432

04 1/1/2473/ع تاريخ 10 /8 /1432

05 1/1/3732/ع تاريخ 28 /8 /1433

06 1/1/3729/ع تاريخ 28 /8 /1433

07 1/1/3731/ع تاريخ 28 /8 /1433

08 1/1/3730/ع تاريخ 28 /8 /1433

09 2702 تاريخ 29 /5 /1435

10 790 تاريخ 22 /2 /1436

11 39860 تاريخ 27 /2 /1440

12 39787 تاريخ 27 /2 /1440