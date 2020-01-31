السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى الحفل الخطابي لمهرجان البن السابع في جبال جازان



الداير بني مالك 05 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، الحفل الخطابي لمهرجان البن السابع في جبال جازان " قهوة الكيف.. مرحب الضيف " ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بمحافظة بني مالك.

ودشن سمو أمير منطقة جازان في مستهل الحفل العديد من المشروعات التنموية التي أنجزت بالمحافظةً والمراكز والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من " ١٩٨ " مليون ريال ، في شتى المجالات الخدمية والبلدية والزراعة والمياه والطرق والكهرباء و التعليم وعدداً من المشروعات الخدمية الأخرى.

إثر ذلك ألقى محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة كلمة أكد فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان وتدشين المشروعات التنموية بالمحافظة تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل مامن شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة ومراكزها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وبين أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن , وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية .

وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً , حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي ٣٣٦ طناً بزيادة ١٠٩ أطنان عن العام الماضي.

إثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، وشاهد سمو أمير المنطقة والحضور " أوبريت " وشارك سموه في العرضة

وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات والجمعيات الخيرية والشركات الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان البن السادس في جبال جازان.

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديرو الإدارات والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.

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00:24ت م

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الداير بني مالك 05 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، الحفل الخطابي لمهرجان البن السابع في جبال جازان " قهوة الكيف.. مرحب الضيف " ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بمحافظة بني مالك.ودشن سمو أمير منطقة جازان في مستهل الحفل العديد من المشروعات التنموية التي أنجزت بالمحافظةً والمراكز والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من " ١٩٨ " مليون ريال ، في شتى المجالات الخدمية والبلدية والزراعة والمياه والطرق والكهرباء و التعليم وعدداً من المشروعات الخدمية الأخرى.إثر ذلك ألقى محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة كلمة أكد فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان وتدشين المشروعات التنموية بالمحافظة تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل مامن شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة ومراكزها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وبين أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن , وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية .وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً , حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي ٣٣٦ طناً بزيادة ١٠٩ أطنان عن العام الماضي.إثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، وشاهد سمو أمير المنطقة والحضور " أوبريت " وشارك سموه في العرضة السعودية وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات والجمعيات الخيرية والشركات الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان البن السادس في جبال جازان.حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديرو الإدارات والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.//انتهى//00:24ت م0305

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