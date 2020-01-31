السعودية اليوم / مدير جامعة القصيم يتفقد مباني كلية العلوم والآداب بالمدينة الجامعية الجديدة بعنيزة



عنيزة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

تفقد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، أمس ، مباني كلية العلوم والآداب بالمدينة الجامعية الجديدة بعنيزة، ووقف على آخر التجهيزات بالمقر الجديد قبل انتقال الطالبات إليها ‪يوم الأحد المقبل‬ .

واطلع معاليه على المقر الجديد للكلية الذي يتكون من أربعة مبان خُصص أحدها للأقسام العلمية، وآخر للأقسام الأدبية، إضافة إلى مبنى مستقل للمعامل، ومبنى للحضانة والإشراف .

كما يضم المقر الجديد أكثر من 168 قاعة دراسة ومعامل علمية ومعامل للحاسب الآلي ومعامل صوتيات ومعامل بصريات، بالإضافة إلى مسارح، وكافتيريا ومكتبة حديثة، كما يشمل الحرم الجامعي ثلاث بوابات .

من جانبه، عبر عميد الكلية الدكتور فريد الزامل السليم عن شكره لمـعالي مدير الجامعة وقياداتها، على متابعتهم مراحل بناء المشروع حتى مرحلة الانتقال إليه، كما قدم شكره للزملاء في وكالة الجامعة ممثلة في إدارة المشروعات وعمادة تقنية المعلومات على ما بذلوه من جهود تكللت -ولله الحمد- بهذه المخرجات.// انتهى //

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