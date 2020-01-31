السعودية اليوم / المهندس الشراري يتفقد مشروعات الطرق في محافظات جنوب منطقة عسير



ظهران الجنوب 05 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري أمس مشروعات التنفيذ والصيانة للطرق في محافظات سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب بدأها بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة للوقوف على مراحل الإنجاز وسير العمل بها استكمالاً لعدد من الجولات التي قام بها في عدد من محافظات المنطقة.

ووقف المهندس الشراري على ما أنجز من مشروعات بالفرشة ومنها إزدواج طريق الفرشة الجربة ، إضافة لعدد من المشروعات بالمحافظة وهي طريق الجربة - الربوعة - ظهران الجنوب ، وشدد على المقاولين بمضاعفات الجهد وزيادة العمل لإنهاء تلك المشروعات في الوقت المحدد .

كما قام الشراري بتفقد وسائل السلامة على الطرق والرفع من عوامل السلامة على طريق ظهران الجنوب -سراة عبيده وعقبة الجوة ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية عمليات الصيانة للطرق لما لها من إسهام كبير في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المسافرين بإذن الله .

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير أن الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة وتوجيه معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر ، مبيناً أن الجولات تشمل عموم محافظات المنطقة من أجل الوقوف على مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها وكذلك التأكد من سير العمل بها وفق الخطط والجداول الزمنية المقررة لها .

وأشار إلى أن هذه الزيارات تسهم في الوقوف على العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروعات والسعي لحلها وكذلك النظر في طلبات الأهالي واحتياجاتهم في مجال الطرق .

و طالب المهندس الشراري المقاولين بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات والانتهاء منها وفق الأزمنة المحددة وبجودة عالية وفق المواصفات المطلوبة .

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