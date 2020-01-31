السعودية اليوم / الدكتور منزلاوي يلتقي برئيس هيئة الزمالة الدولية للخدمة الخارجية



نيويورك 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

التقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة الطرق الفعالة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عضو قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد طفول العقبي.

// انتهى //

23:25ت م

0292



نيويورك 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسالتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم برئيس هيئة الزمالة الدولية للخدمة الخارجية كينيث ويلبورن.وجرى خلال اللقاء مناقشة الطرق الفعالة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.حضر اللقاء عضو قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد طفول العقبي.// انتهى //23:25ت م0292

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