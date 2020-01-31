السعودية اليوم / ‏سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة مرات



الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة لمحافظة مرات ضمن جولات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه محافظ مرات أحمد بن سعود الحميّن ورؤساء المراكز التابعة ومسؤولو القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديرو الدوائر الحكومية والأعيان والأهالي .

وترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وجرى مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس للمرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .

كما دشن سموه عددا من المشروعات التنموية شملت مبنى البلدية الجديد ومبنى فرع المياه والصالة

وعبر سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع ‏عن سعادته بلقاء أهالي مرات ومسؤوليها ، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى الاستماع لمعوقات المشروعات ‏والتنفيذ ، مشيراً سموه إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ‏ووضع لها أسلوب جيد ومنهج حتى تسير في طريقها الصحيح .

عقب ذلك توجه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى المقر الجديد لبلدية محافظة مرات ، وقام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه ، ثم توجه سموه إلى مقر الحفل المعد بهذه المناسبة ‏حيث ألقى رئيس بلدية محافظة مرات كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض ، ‏معرباً عن سعادته بزيارة سموه وافتتاحه لمقر البلدية الجديد .

‏بعد ذلك عُرض فيلم يحكي مراحل إنشاء مقر البلدية بجميع مراحله، بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الرياض إلى مقر نادي كميت حيث احتفال الأهالي وتناول سموه طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .

رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .

// انتهى //

23:16ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة لمحافظة مرات ضمن جولات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة .وكان في استقبال سموه محافظ مرات أحمد بن سعود الحميّن ورؤساء المراكز التابعة ومسؤولو القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديرو الدوائر الحكومية والأعيان والأهالي .وترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .وجرى مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس للمرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .كما دشن سموه عددا من المشروعات التنموية شملت مبنى البلدية الجديد ومبنى فرع المياه والصالة الرياضية بثانوية محافظة مرات.وعبر سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع ‏عن سعادته بلقاء أهالي مرات ومسؤوليها ، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى الاستماع لمعوقات المشروعات ‏والتنفيذ ، مشيراً سموه إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ‏ووضع لها أسلوب جيد ومنهج حتى تسير في طريقها الصحيح .عقب ذلك توجه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى المقر الجديد لبلدية محافظة مرات ، وقام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه ، ثم توجه سموه إلى مقر الحفل المعد بهذه المناسبة ‏حيث ألقى رئيس بلدية محافظة مرات كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض ، ‏معرباً عن سعادته بزيارة سموه وافتتاحه لمقر البلدية الجديد .‏بعد ذلك عُرض فيلم يحكي مراحل إنشاء مقر البلدية بجميع مراحله، بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الرياض إلى مقر نادي كميت حيث احتفال الأهالي وتناول سموه طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .// انتهى //23:16ت م0288

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