هل تنشر واشنطن صواريخ باتريوت في العراق لمواجهة إيران ؟

2020-01-31

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ (باتريوت) الدفاعية.

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وأضاف الوزير إسبر “نحاول نشر صواريخ (باتريوت) للدفاع عن القوات الأميركية وذلك بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الجاري”.

يذكر أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ (باتريوت) في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا.

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