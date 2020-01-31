شكرا لقرائتكم ما هي خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس، ما هي خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها. Advertisements وقالت ساما، في بيان لها، إن خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها تعني تنفيذ عمليات الدفع بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات المدفوعات أو لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر، أو تغطية الأموال بواسطة طرق الائتمان، وذلك من خلال ما يلي: تنفيذ الحوالات الدائنة

تنفيذ عمليات الحسم المباشر

تنفيذ عمليات الدفع بموجب أدوات المدفوعات

إصدار أدوات الدفع

إصدار المحفظة الإلكترونية

قبول عمليات الدفع

تحويل الأموال

تحويل الأموال

خدمات إيداع أو سحب النقود من حساب المدفوعات وتشغيل حساب المدفوعات

خدمات إصدار أوامر الدفع

خدمات معلومات الحسابات تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.