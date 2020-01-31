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إصابات في تصادم مركبتين على جسر الأبواء في رابغ

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2020-01-30

متابعات الخليج 365 - رابع

أصيب عدد من الأشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر اصطدام مركبتين على جسر الأبواء بمحافظة رابغ.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 911، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور.

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وأضاف المركز أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن خبراء القيادة ينصحون عادة بتهدئة السرعة أثناء القيادة خاصة عند المنحنيات وفوق الجسور، وذلك لتفادي وقوع الحوادث.

كما ينصح بتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة أثناء القيادة خاصة في حالة هطول الأمطار أو تدني الرؤية بسبب الغبار والرياح النشطة.

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