شكرا لقرائتكم خبر عن «منزلاوي» يبحث مع رئيس «الزمالة الدولية» تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، رئيس هيئة الزمالة الدولية للخدمة الخارجية كينيث ويلبورن. وجرى خلال اللقاء مناقشة الطرق الفعالة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر اللقاء عضو قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد طفول العقبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «منزلاوي» يبحث مع رئيس «الزمالة الدولية» تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.