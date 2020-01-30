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شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تعلن أن تفشي كورونا يشكل حالة طوارئ عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تثير القلق على المستوى الدولي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم هذا القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة، مطالبًا دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض.
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