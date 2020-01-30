نجاح العملية الجراحية لتركي آل الشيخ وعودته للرياض قريبًا

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطرق برنامج الراصد على قناة الإخبارية إلى تطورات الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرًا.

وقال مقدم البرنامج: “افتقدنا تغريداتك، ووجودك على تويتر، افتقدنا هذا الزخم الإعلامي الكبير المصاحب لتلك التغريدات وأيضًا طول فعاليات موسم الرياض”.

وأضاف “رجل واحد يغرد في “تويتر”، يوازي عمل كثير من المؤسسات الإعلامية، نسأل الله أن يعيدك لأرض الوطن بصحة وسلامة.

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يذكر أن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق، عن قرب عودته للرياض بعد تماثله للشفاء.

وكتب تركي آل الشيخ على “تويتر” : “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه … الحمد لله … الحمد لله جايك يا الرياض قريبًا إن شاء الله”.

وكان آل الشيخ كشف في وقت سابق عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها المستشفى طالبًا من محبيه الدعاء له بالشفاء.

وتفاعل الكثير من المغردين مع تغريدات تركي آل الشيخ داعين الله له أن يكتب له الشفاء العاجل ويعود إلى الرياض في أسرع وقت.

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