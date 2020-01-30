اختتام منتدى المحاسبين بـ 33 ألف زائر و1000 مقعد تعليمي

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت فعاليات منتدى المحاسبين السعودي الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض واستمر ثلاثة أيام بحضور 33 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها حيث حطم منتدى ساف الرقم القياسي كأكبر منتدى متخصص في الشرق الأوسط بعدد الزوار والفعاليات المقامة، تخلله 8 جلسات حوارية، و24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، بحضور 70 متحدثًا متخصصًا محليًا ودوليًا.

وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل 4 آلاف مستفيد، كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية كما بلغ عد الجهات المشاركة 190 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص.

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وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعيًا لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

بعدها تم استعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها، واختتمت جلسات المؤتمر بالحديث عن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة دوليًا وأبرز تحديثات قواعد سلوكها وآدابها.

واستمرت ورش العمل تقديمها لمواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المُطبَّقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فُرَص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.



من جانبه عبّر الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى بنسخته الأولى مشيرًا بأن الحضور الكبير لمعالي الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء الهيئات المتخصصة المحلية والدولية في اليوم الأول لحفل الافتتاح أعطى مؤشرًا لنجاح الفعاليات المصاحبة مؤكدًا بأن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وتفاعلها ودعمها للمنتدى ساهم بالوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامته.

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