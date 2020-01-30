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شكرا لقرائتكم هادي من مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض: المملكة صمام أمان اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أشاد بمستوى الكفاءة والتطور لقوات التحالف العربي
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، مقر قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف العربي بوزارة الدفاع في العاصمة الرياض.
وكان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.
وعقد الرئيس اليمني والقادة العسكريون لقوات التحالف، اجتماعًا هامًا تضمن الوقوف على سير الموقف العام والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء.
واستمع هادي إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، مشيدًا بمستوى الكفاءة والتطور الذي وصلت إليها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
واطّلع الرئيس على إيجاز الموقف الراهن للقوات، مشيدًا بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التي تمثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح العمليات.
وقال: ”إن دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب، بل هو شريك حقيقي في السراء والضراء مع أشقائه في اليمن وجهودهم كبيرة ومقدرة من قبل كافة أبناء شعبنا اليمني“، مؤكدًا على الثقة المطلقة بالمملكة باعتبارها صمام أمان اليمن والمنطقة في خوض حرب فرضت علينا وتستهدف الجميع ونحن وأشقاؤنا سنظل دومًا في خندق واحد ومصير مشترك.
وأعطى الرئيس وقائد القوات المشتركة التوجيهات اللازمة للقيادات العسكرية ومن خلالهم إلى كافة الوحدات الميدانية في تذليل كافة الصعوبات ومواجهة التحديات لتحقيق النجاحات المطلوبة وتنفيذ الخطط المرسومة بدقة وإتقان.
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